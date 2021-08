Tragedia sulla SP38, incidente trattore-furgone, muore un uomo

Incidente mortale sulla strada provinciale 38 Mazara-Torretta Granitola, a Mazara del Vallo. Un uomo marsalese, A. G., di 81 anni è morto a causa delle gravi ferite riportate in un grave incidente stradale avvenuto mentre si trovava a bordo di un’auto.

L’incidente tra un trattore e un furgoncino

Il mezzo agricolo, per cause in corso di accertamento, si è schiantato contro un furgone. La tragedia questa mattina alle 6.30 all’altezza di una curva della SP38 Mazara-Torretta Granitola, nei pressi del Lido Costanza.

Troppo gravi le ferite riportate

Fatale per l’uomo lo schianto con il trattore, una vendemmiatrice e un furgoncino. Sul luogo è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha soccorso l’81enne che però era già morto. Seconda le prime ricostruzioni, il conducente del furgone percorreva la provinciale in direzione Mazara del Vallo e, dopo un lungo rettilineo, non si sarebbe accorto della curva finendo contro il rimorchio. Sul posto la polizia municipale e altre forze dell’ordine per i rilievi di rito.

Un altro morto a Palermo

Ieri un’altra persona è morta in un incidente alla Cala, a Palermo. Un motociclista ha perso la vita ieri mattina in un incidente mortale tra la Cala e Foro Umberto a Palermo in direzione di Villa Giulia. La vittima è Giovanbattista Alioto, di 69 anni. La tragedia davanti Porta Felice. Secondo una prima ricostruzione fornita dalla polizia municipale, la vittima alla guida di uno scooter Scarabeo sarebbe morta sul colpo. Lo scontro è avvenuto con una Peugeot 206 che stava percorrendo la stessa direzione.