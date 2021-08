Cade da impalcatura e muore, tragedia sul lavoro a Cinisi

Incidente sul lavoro a Cinisi, in provincia di Palermo. Un uomo di 67 anni è morto mentre era impegnato in alcuni lavori di ristrutturazione in una palazzina.

La tragedia si è consumata questa mattina in via Venuti a Cinisi. Secondo le prime ricostruzioni, l’operaio sarebbe volato da un’altezza di circa 4 metri. Una caduta che non gli ha dato scampo, l’uomo, infatti, è morto sul colpo.

Sulla tragedia avvenuta su un luogo di lavoro indagano i Carabinieri compagnia di Carini.