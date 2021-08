Incidente mortale in viale Regione Siciliana, la vittima è Francesco Paolo Randazzo

Francesco Paolo Randazzo è morto in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio in viale Regione Siciliana a Palermo. L’uomo aveva 69 anni.

Randazzo, secondo le prime ricostruzioni, era alla guida di un camion di frutta e verdura e stava per imboccare l’autostrada in direzione Catania. Per cause ancora da accertare, è finito contro un escavatore impiegato per i lavori di posa della fibra ottica. Uno contro violentissimo.

Da una prima ricostruzione, il 69enne avrebbe perso il controllo del mezzo per lo scoppio di uno pneumatico.

L’uomo è stato trasportato in ospedale dove è giunto in condizioni disperate. È morto poco dopo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli uomini dei vigili del fuoco e la polizia municipale. Le pattuglie della sezione infortunistica dovranno ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.