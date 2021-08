Incidente sulla statale, muore Claudio Di Rosa, grave la moglie: erano sposati da un mese

Claudio Di Rosa 33 anni, è morto in un grave incidente stradale avvenuto sulla SS115, nelle vicinanze di Misiliscemi. Gravissima la moglie, Caterina Grammatico, di 31 anni. I due erano in vacanza in Sicilia.

Il dramma sulla strada statale 115

La tragedia si è consumata ieri pomeriggio in un incidente stradale lungo la Statale 115 all’altezza di Palma, frazione di Misiliscemi. Il 33enne è morto sul colpo mentre la moglie si trova ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Sant’Antonio. Qui è giunta in codice rosso per un politrauma. Erano sposati da poche settimane.

Si prega per le sorti di Caterina

Lui era originario di Paceco, lei è di Buseto Palizzolo. La coppia viaggiava in sella a una moto una “Swm 125”, quando si sono scontrati contro una Skoda guidata da un 77enne. Subito sono giunti i soccorritori del 118 che non hanno potuto fare nulla per il giovane che sarebbe morto sul colpo. Ora le preghiere sono per la ragazza che lotta in ospedale.