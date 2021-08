Tragedia sulla SS113, muore a 20 anni Salvatore Rizzotto in incidente stradale

Salvatore Rizzotto è il nome della vittima del tragico incidente mortale avvenuto a Cefalù. Il ragazzo aveva solo 20 anni. È morto a causa di un incidente stradale avvenuto questa notte lungo la statale 113.

L’incidente mortale si è verificato a Cefalù nella zona di Santa Lucia nella notte dei festeggiamenti di Ferragosto.

L’auto condotta dal 20 enne si è schiantata contro un albero per cause ancora in via di accertamento.

I Vigili hanno estratto dalle lamiere dell’auto il corpo di Salvatore Rizzotto, in fin di vita, e l’hanno consegnato ai soccorritori del 118. Il giovane è morto e i medici hanno solo potuto constatare la morte.

Aveva compiuto 20 anni qualche giorno fa nel mese di agosto. Le indagini sono condotte dagli agenti del commissariato di Polizia di Cefalù.

La viabilità è stata bloccata in entrambe le direzioni: verso Palermo e in direzione di Messina ma non sono state registrati incolonnamenti di rilievo, vista l’ora e la giornata festiva.

Sul posto, dove sono state istituite deviazioni sulla strada provinciale, sono intervenute le squadre Anas e la polizia stradale per la gestione del traffico e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.