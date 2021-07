Incidente a Monreale, sei feriti tra cui due bambini

Un grave incidente si è verificato questa notte a Monreale (Pa). Un’auto si è ribaltata in pieno centro cittadino. Sei i feriti, tra cui due bambini.

L’incidente si è verificato attorno alle 4 di notte. Un’auto, guidata da un giovane, si è schiantata contro un’Alfa 147 in via Palermo, la strada che conduce al Duomo. Sulla Fiat c’era anche un altro passeggero, sull’Alfa, invece, una famiglia composta da due coniugi e due bambini.

Lo schianto è stato violentissimo. La Fiat 500 ha finito la propria corsa ribaltandosi e incastrandosi tra una palazzina e l’auto con cui si è scontrata.

Subito dopo lo scontro sono scattati i soccorsi. Tutte le persone coinvolte, sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale Ingrassia. I piccoli sono stati portati al Di Gristina.

Secondo quanto si apprende, ad avere la peggio sarebbero stati i passeggeri dell’Alfa, i due genitori e i due bambini, feriti ma non in pericolo di vita. Trasportati in ospedale anche i due giovani a bordo della Fiat 500 per accertamenti.

Sul posto i Vigili del fuoco e i Carabinieri per i rilievi di rito e per la ricostruzione della dinamica dell’incidente. Sul posto anche il soccorso stradale Giurintano per la rimozione dei veicoli incidentati.