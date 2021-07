Vestiti corti eleganti, come abbinarli al meglio per qualsiasi evento

Gli abiti corti sono molto freschi e sfiziosi, ideali per qualsiasi evento, ed è davvero impossibile non considerarli. Questo anche perché, a prescindere dal modello scelto, non si perderà mai l’eleganza: Twinset è da sempre un brand impegnato ad offrire soluzioni ricercate e con una classe unica ed inimitabile. Chiaramente per poter fare bella figura è necessario anche abbinarli al meglio con gli accessori e le scarpe, in modo tale da poter valorizzare l’intero look.

Tra i vari accessori da poter aggiungere al proprio outfit ci sono senza dubbio le collane, le cinte per gli abiti un po’ più larghi e le borse. Da non dimenticare le scarpe, che sono anch’esse molto importanti per un abbinamento eccezionale. Tra i modelli proposti dalla casa d’abbigliamento citata, ce ne sono tantissimi molto belli ed adatti anche a situazioni più eleganti. Uno di questi, davvero particolare, è l’abito jacquard coltan a quadri, molto vicino allo stile classico. L’abito a costine con gonna a pieghe, invece, è l’ideale per un evento di sera, magari proprio con gli accessori citati sopra. Con questo modello, infatti, si può switchare dal casual all’elegante con pochi tocchi.

Altro must have che non può mancare nel guardaroba è l’abito in crêpe de Chine con i plisse e con pizzo. Molto morbido e comodo, ideale per una serata di classe ma senza rinunciare alla freschezza. Se invece si vuole andare sul sicuro, ci sono gli abiti in macramè, speciali per ogni tipo di occasione e in grado di non far mai sfigurare. I colori sono tanti e anche le fantasie, proprio per venire incontro a tutte le tipologie di gusti e lasciare libera scelta nell’acquisto.

Gli abiti corti eleganti sono un’idea unica e soprattutto molto comoda, in particolare in estate: rappresentano una soluzione per essere sempre impeccabili anche con il caldo. Il tutto, ovviamente, grazie alle proposte del brand citato che, da anni, offre una vasta gamma di prodotti di ottima qualità oltre che un’ampia linea di capi. Queste tipologie di vestiti, quindi, sono davvero un’arma segreta da tenere nel proprio armadio, in modo tale da poter sempre avere l’asso nella manica in caso di necessità. La classe e l’eleganza, quindi, non dipendono solo dal modello ma anche da come gli si abbinano accessori e scarpe: proprio per questo motivo è molto importante comprendere sempre il contesto per poi scegliere gioielli, borse e scarpe che meglio completano il look.