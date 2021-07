A Palermo un altro neonato positivo al Covid ricoverato in Terapia Intensiva

Un altro neonato è ricoverato all’ospedale Cervello di Palermo per complicazioni causate dal Covid. Il piccolo, di appena una settimana, proveniente dalla provincia di Agrigento, è stato trasferito nel nosocomio di via Trabucco in terapia intensiva.

Come viene confermato dal reparto, per fortuna, non è in pericolo di vita ma c'è il sospetto che sia positivo alla variante Delta. Intanto nella stanza a fianco c'è l'altro neonato di due mesi intubato l'11 luglio scorso.

Aumentano purtroppo i casi di bambini contagiati dal Covid. Sempre all’ospedale Cervello è ricoverato da un paio di settimane un altro neonato di due mesi. Anche lui in terapia intensiva. Le sue condizioni sono però gradualmente migliorate, qualche giorno fa infatti è stato estubato e ha iniziato a respirare da solo. Secondo la ricostruzione dei medici il neonato è stato contagiato dalla madre, anche lei positiva e in isolamento in questi giorni.

Non ce l’ha fatta invece la piccola Ariele, la bimba di 11 anni contagiata dalla variante Delta e morta dopo 16 giorni di ricovero in terapia intensiva all’ospedale Di Cristina di Palermo.