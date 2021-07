Raccoglie verdure e vola da un dirupo, tragedia a Patralia Soprana

Un 58enne è morto nel territorio di Petralia Soprana in contrada Mandarini, sulle Madonie, in provincia di Palermo. Secondo le prime ricostruzioni della tragedia. L’uomo, di cui non sono ancora state rese note le generalità, si trovava con un amico a raccogliere verdura e rosmarino in alcuni terreni.

D’un tratto però, per causa ancora da accertare, sarebbe precipitato in un dirupo. L’uomo non avrebbe avuto scampo e sarebbe morto a causa della caduta. Lo riporta BlogSicilia.

Sul posto sta arrivando il soccorso alpino e un elicottero della polizia per recuperare il corpo. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale stazione.