Sicilia verso la Zona Gialla, rischio concreto da fine luglio

Zona gialla ad agosto. È il rischio che corre la Sicilia se non riuscirà a invertire la risalita dei contagi e convincere gli scettici negli hub.

L’isola è tra le regioni in cui inizia a correre la risalita dei contagi. Complici gli assembramenti degli ultimi giorni, le feste, il liberi tutti, il trend sta iniziando ad essere più preoccupante.

Continuando così, i fatidici 50 casi settimanali ogni 100 mila abitanti che

per decreto fanno scattare la zona

gialla si raggiungeranno entro trenta giorni. E mentre la Regione va a

caccia dei dispersi del vaccino nei

luoghi nella movida, la palma dei

meno vaccinati passa ai quarantenni.

Così l’Isola potrebbe essere la prima ad abbandonare la zona bianca assieme a Campania, Abruzzo e Marche. La Si

cilia è a quota 25 casi settimanali su

100mila, contro i 16 su 100 mila della

settimana prima. Con questo ritmo,

in un paio di settimane potrebbe approssimarsi alla soglia di 50 casi

ogni centomila, ma secondo gli

esperti è più probabile che avvenga

entro metà agosto.

Se per il 30 luglio la Sicilia superasse il limite di incidenza, dal 2 agosto scatterebbero le restrizioni della zona gialla che prevedono il ritorno delle mascherine all’aperto, il limite di 4 persone al tavolo al ristorante sia all’aperto che al chiuso, il divieto di spostarsi nelle abitazioni private in più di 4 persone.

Intanto rispuntano le zine rosse in Sicilia. Arriva una proroga e una nuova zona rossa in provincia di Caltanissetta.

Una proroga e una nuova “zona rossa” in Sicilia. Si tratta di Mazzarino e Riesi, in provincia di Caltanissetta. Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci a seguito delle relazioni dell’Asp, che registrano un considerevole aumento dei positivi, e sentiti i sindaci dei Comuni interessati.

A Mazzarino le misure restrittive, introdotte il 3 luglio e in scadenza oggi, vengono prorogate fino al 21 luglio. A Riesi, invece, entreranno in vigore venerdì 16 e termineranno il 21 luglio. Con Piazza Armerina, diventano così tre le “zone rosse” in Sicilia.