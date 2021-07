Si schianta con la moto, muore Marcello Tumeo a 35 anni

Tragedia in Sicilia. Un uomo è morto dopo che si è schiantato contro un muro.

A perdere la vita Marcello Tumeo, 35 anni, sposato e padre di due figli, che viaggiava a bordo della propria moto.

Il grave incidente stradale è avvenuto la notte scorsa a Ficarra lungo la Strada Provinciale 145 in via Loggia.

Marcello Tumeo, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un muro proprio all’ingresso del paese. In base a quanto raccontato dai familiari era uscito per comprare le pizze per tutta la famiglia.

Inutili i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118, giunti subito sul posto. Sull’incidente indagano i carabinieri, sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e gli addetti al ripristino della sede stradale.

Il giovane di origini brasiliane, lascia la moglie e due figli piccoli. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nella chiesa delle Logge a Ficarra.