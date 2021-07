Figlio spara al padre, lite familiare culmina nel sangue a Palermo

Tentato omicidio a Palermo, nel quartiere Cruillas. Un uomo di 30 anni ha sparato un colpo di pistola al padre di 58 anni.

La tragedia si è consumata in via Barisano da Trani. Sul posto il 118 che ha prelevato il ferito per condurlo all’ospedale.

L’uomo, colpito da un proiettile, è stato portato a Villa Sofia in codice rosso. Sarebbe in gravi condizioni.

Le indagini sono condotte dalla squadra mobile. Sono arrivate in zona anche diverse volanti della polizia. Pare che i colpi di pistola siano stati sparato al culmine di una lite in famiglia.