Arriva la seconda serie di Makari, lo dice Claudio Gioè a Salina

Tornerà ancora la serie acclamata dal pubblico Makari con Claudio Gioè. Lo conferma lo stesso attore palermitano al Mare festival di Salina.

“Visto il successo gireremo in Sicilia anche la seconda serie di Makari a settembre che sarà pronta nella prossima primavera. Questa è stata per me una bellissima esperienza”. A detto a margine della serata in riceverà il premio dedicato Massimo Troisi.

“La Sicilia – ha aggiunto Gioè è un set naturale c’è una qualità e un tempo di luce durante l’anno buonissimo ed adatto per le riprese, come ad Hollywood in California. Quindi sarebbe auspicabile sfruttarla di più per fiction e film. Mi auguro che Makari possa diventare come Montalbano per altre zone della Sicilia volano per il turismo”.

Premio Massimo Troisi all’attore protagonista di Makari. “Troisi – conclude Gioè per me rappresenta un grande attore ma mi piaceva anche come persona era sempre dalla parte della gente e lanciava staffilate alla politica perché era molto attento al popolo”.