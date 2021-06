Avvistata Michelle Hunziker alle Eolie, “Sto sognando”

Michelle Hunziker si trova alle isole Eolie

La bella conduttrice Svizzera è stata stregata dalla Sicilia, “Sto sognando”

Una vacanza siciliana tutta al femminile, sola con le amiche

Michelle Hunziker alle Eolie è una delle prime vip avvistate in Sicilia in questa estate 2021. La celebre conduttrice svizzera in questi giorni di gran caldo si gode lo splendido mare siciliano. Oggi era a Filicudi, la sorella più piccola delle Eolie.

Le foto di Michelle Hunziker su Instagram

Michelle pubblica su Instagram le foto della sua straordinaria vacanza siciliana e fa bella mostra di sé e delle bellezze dell’isola.

“Arruffata, piena di sale e felice come una bimba!”, scrive in una foto in cui appare sorridente.

Pieno relax sul mare delle Eolie

Per la conduttrice di Striscia La Notizia sono giornate di relax e tranquillità in Sicilia. Si è concessa una vacanza al femminile nelle splendide isole minori siciliane. Il marito, Tomaso Trussardi, infatti, è rimasto a casa insieme alle figlie Sole e Celeste, mentre lei e le amiche si godono tramonti e risvegli mozzafiato. Il tutto documentato da tanti scatti e video sui social.

Amore per la Sicilia

“Arruffata, piena di sale e felice come una bimba! Il paese più bello del mondo è l’Italia punto è basta!”, commenta Michelle da Alicudi. “Diario di bordo: sto sognando”. Ed è qui che Michelle dichiara amore alla Sicilia metà di centinaia di vip ogni anno.

La vacanza in Sicilia tra pasta e sport

Primo giorno risveglio in rada a Lipari con Sailuxe Catamarans e pranzo con pasta con lo scorfano appena pescato. Secondo giorno tra le meraviglie naturali di Alicudi e Filicudi per la bella Michelle che anche in vacanza non smette di allenarsi. Ieri un tuffo alla grotta del bue marino di Filicudi per assaggiare poi la famosa granita di gelsi, pistacchio e mandorla di Salina da Alfredo.