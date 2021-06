Sicilia zona bianca, aumentano i posti sui mezzi pubblici

Sicilia zona bianca, trasporti pubblici all’80 per cento

Falcone: «Archiviamo restrizioni e favoriamo la ripresa»

Per facilitare gli spostamenti delle persone sul territorio

Con il passaggio della Sicilia in zona bianca, diventa finalmente possibile innalzare il riempimento massimo dei mezzi di trasporto pubblico locale all’80 per cento della capienza disponibile. Una iniziativa che vuole rendere più facili gli spostamenti in tutta l’isola per i siciliani e per i tanti turisti.

“Archiviamo così delle limitazioni che, soprattutto nelle ultime settimane, avevano pregiudicato il buon andamento dei servizi via gomma, via treno e soprattutto via mare, sugli aliscafi e le navi per le isole minori”, lo dice l’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità Marco Falcone,

Il governo Musumeci aveva fatto appello a più riprese al ministero della Salute affinché, preso atto del calo dei casi, venissero rapidamente recuperate appieno le potenzialità di carico della mobilità pubblica della nostra Regione. Oggi vengono meno le restrizioni e per questo abbiamo già sollecitato le aziende che gestiscono il trasporto pubblico locale, scrivendo anche ad associazioni di categoria, Comuni, ex province e prefetture, ad adottare quanto necessario per innalzare i coefficienti di riempimento dei mezzi.

“Non verranno meno le misure di contrasto all’emergenza ma mettiamo in campo un ulteriore elemento di sostegno alla ripresa delle attività economiche, commerciali e turistiche, e degli spostamenti delle persone sul territorio”, dice ancora l’assessore regionale Falcone confermando l’innalzamento all’80 per cento del coefficiente di riempimento dei mezzi di trasporto pubblico locale in Sicilia.