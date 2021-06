La zona bianca entra con buone notizie, -31% di positivi in Sicilia in 7 giorni

Una decisa frenata dell’emergenza Covid in Sicilia nella prima giornata di zona bianca viene certificata dal report dell’ufficio statistica del Comune di Palermo. In soli 7 giorni i nuovi positivi sono calati di un ulteriore 31%. Dati che seguono un trend in decrescita in essere già da settimane.

Calano positivi, ricoveri e decessi

“La settimana appena conclusa, ultima in zona gialla – dichiara Girolamo D’Anneo, responsabile dell’ufficio Statistica – ha fatto registrare risultati molto favorevoli rispetto alla settimana precedente: sono sensibilmente diminuiti i nuovi positivi, i ricoverati, i ricoverati in terapia intensiva e i nuovi ingressi in terapia intensiva. Sono diminuite, anche se di una sola unità, anche le persone decedute.

I dati del report

In particolare, i nuovi positivi in Sicilia sono 1247, il 31,3% in meno rispetto alla settimana precedente, quando si era registrata una diminuzione dell’8%. E’ l’incremento settimanale più basso dallo scorso mese di ottobre, mentre il numero degli attuali positivi è pari a 5560, 1162 in meno rispetto alla settimana precedente e le persone in isolamento domiciliare sono 5295, 1070 in meno rispetto alla settimana precedente.

Ancora giù i ricoveri in ospedale

I ricoverati sono 265, di cui 26 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono diminuiti di 92 unità (i ricoverati in terapia intensiva invece sono diminuiti di 21 unità). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 11 nuovi ingressi in terapia intensiva (-35,3% rispetto ai 17 della settimana precedente) e il numero dei guariti (219091) è cresciuto di 2378 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 95,0% (era il 94,5% domenica scorsa).

Diminuiscono anche i morti

Infine, il numero di persone decedute registrato nella settimana è pari a 31 (la settimana scorsa 32). Complessivamente le persone decedute sono 5936, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,6% (come ormai dal 17 aprile) e i ricoverati complessivamente rappresentano il 4,8% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,5%)”.

Le misure della zona bianca in Sicilia

Da oggi stop al coprifuoco. Significa che ci si potrà spostare senza limiti di orario. Bar, ristoranti, pizzerie, pub, potranno restare aperti e sarà possibile consumare al loro interno, anche in questo caso senza limiti di orario. Lo stesso varrà per l’asporto e le consegne a domicilio. In zona bianca, poi, non sono previsti limiti di persone ai tavoli all’aperto, seppur vige sempre il rispetto del distanziamento di un metro. All’interno, invece, potranno sedere al massimo sullo stesso tavolo sei persone. Limite che, però, non vale in caso di conviventi.

Resta il divieto di assembramento e l’obbligo di mascherina all’aperto, ma dai primi di luglio anche questo fastidio potrebbe sparire