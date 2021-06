Incidenti stradali a Partinico e Lercara Friddi, 5 feriti estratti dalle lamiere

Ancora incidenti a raffica in provincia di Palermo. Da Partinico a Lercara Friddi, sono numerose le persone rimaste ferite e soccorso dal 118. Il più grave proprio a Partinico, in contrada Zucco, nelle vicinanze con il confine tra Carini e Terrasini.

Una vettura cade da un ponticello

Un’automobile, una Hyundai Santa Fe, è finita fuori strada da un piccolo ponte. Nell’auto c’erano tre perone, un giovane di Alcamo di 38 anni e una giovane di 28 anni. Con loro una terza persona ancora non identificata.

Le vittime in ospedale

Le vittime dell’incidente sono state recuperate e soccorse dai vigili del fuoco. Sul posto anche le ambulanze del 118 che hanno trasportato i tre in ospedale. I carabinieri della compagnia di Carini indagano per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Uno schianto anche a Lercara Friddi

A Lercara Friddi, sempre in provincia di Palermo, è dovuto intervenire un elicottero del 118 per condurre all’ospedale Civico un ragazzo rimasto incastrato tra le lamiere della sua auto. La vettura è finita fuori strada. I vigili del fuoco hanno estratto il giovane e il passeggero. .Le condizioni dell’automobilista sono serie. Anche il passeggero è finito in ospedale. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Lercara Friddi.