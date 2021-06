Tenta di gettarsi sotto un treno, i Carabinieri lo salvano

Un uomo che tenta di togliersi la vita viene salvato dai Carabinieri. Avviene a Carini dove arriva il plauso del all’Operato dell’Arma dei Carabinieri.

Un uomo, originario di Carini, ha tentato di togliersi la vita lanciandosi sotto un treno. Il fatto è avvenuto in uno dei ponti sopra la rete ferroviaria, nella zona industriale di Carini. Alcuni passanti che assistevano alla scena, hanno subito allertato i Carabinieri. Una volta giunti sul posto hanno persuaso l’uomo, convincendolo a non compiere l’estremo gesto.

Dopo una lunga opera di persuasione dell’uomo, l’uomo, in evidente stato di confusione, è stato convinto. Sono stati minuti ad alta tensione, perchè a prescindere dal passaggio del treno, cadere dal ponte significa schiantarsi da un’altezza di oltre 20 metri. I carabinieri sono riusciti ad afferrare l’uomo, a salvargli la vita ed evitare una tragedia.

Il sindaco di Carini, Giovì Monteleone, ringrazia i Carabinieri per la prontezza e per come hanno saputo gestire il caso. “Interpretando il sentimento dell’intera città di Carini, desideriamo esprimere il nostro plauso all’operato della Stazione dei Carabinieri di Villagrazia, al suo Comandante e al Capitano della Compagnia Cugusi, per la prontezza con la quale i due Militari in servizio e grazie al loro prezioso intervento, hanno salvato la vita all’uomo”.

“Scongiurata la sciagura- ontinua il primo cittadinor+esta lo sgomento per quanto poteva succedere e che non è successo per la prontezza della segnalazione, seguito dall’intervento della pattuglia e dell’opera di convincimento dei militari. Tutti speriamo che il protagonista della vicenda possa ritrovare presto serenità”.