Vola dal viadotto con l’auto, muore il medico Mauro Granata

Mauro Granata, un medico di 50 anni, dopo che la sua automobile è volata da un viadotto. La vettura ha sfondato il muretto che delimita la strada, precipitando poi sul torrente sottostante. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Mauro Granata, ha perso la vita oggi pomeriggio a Sciacca, in provincia di Agrigento, in un incidente stradale avvenuto all’ingresso est della città.

Per cause ancora da accertare, l’auto su cui viaggiava il 50enne ha sfondato il muretto che delimita un viadotto, precipitando poi sul torrente sottostante.

I soccorsi sono stati immediati, ma per l’automobilista non c’è stato niente da fare. La polizia ha sentito un testimone che avrebbe riferito notizie utili a risalire all’esatta dinamica dello schianto. L’incidente ha generato lunghi incolonnamenti di auto da e per Sciacca.

Mauro Granata, originario di Canicattì, era medico anestesista all’Ospedale Barone Lombardo.

Un altro grave incidente è avvenuto sulla A19 tra Trabia e Altavilla Milicia. Secondo una prima ricostruzione, due persone sarebbero state sbalzate fuori dall’abitacolo di un’auto che, per cause ancora da accertare, si è ribaltata dopo l’impatto contro il guardrail. Si è alzato in volo l’elicottero del 118. Lunghe code e rallentamenti in direzione Catania. Le indagini della Polstrada sono ancora alle prime battute.

Il più grave è un uomo di 40 anni: trasportato in elisoccorso al Civico di Palermo, è stato intubato. Le condizioni cliniche sono piuttosto critiche. Altri due feriti sono stati trasportati al Trauma Center del Policlinico e un quarto, pure al Civico