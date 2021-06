Inferno sulla A19 tra Trabia e Altavilla, 6 feriti e alcuni gravi

Almeno sei persone sono rimaste ferite nel corso di un grave incidente stradale avvenuto questo pomeriggio sulla A19 tra Trabia e Altavilla Milicia. Alcuni feriti sarebbero gravi. Uno dei quali intubato e portato in gravi condizioni al pronto soccorso con l’elicottero.

Lo schianto ha coinvolto vari veicoli ed è avvenuto in direzione Catania. Una delle auto coinvolte dopo lo scontro si è ribaltata rimanendo sottosopra al centro della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e gli agenti della polizia stradale che hanno soccorso le persone rimaste bloccate nell’abitacolo.

Secondo una prima ricostruzione, due persone sarebbero state sbalzate fuori dall’abitacolo di un’auto che, per cause ancora da accertare, si è ribaltata dopo l’impatto contro il guardrail. Si è alzato in volo l’elicottero del 118. Lunghe code e rallentamenti in direzione Catania. Le indagini della Polstrada sono ancora alle prime battute.

Il più grave è un uomo di 40 anni: trasportato in elisoccorso al Civico di Palermo, è stato intubato. Le condizioni cliniche sono piuttosto critiche. Altri due feriti sono stati trasportati al Trauma Center del Policlinico e un quarto, pure al Civico.

La circolazione è stata temporaneamente sospesa nella carreggiata in direzione del capoluogo etneo.