Solo 11 nuovi positivi in provincia di Palermo ma Sicilia prima regione per incidenza

In provincia di Palermo solo 11 sono i nuovi casi di positività riscontrati nelle ultime 24 ore. Lo dice il report del Ministero della Salute di oggi. Una nota positiva visto che dal 21 giugno la Sicilia passerà in fascia bianca.

In tutto sono 183 i nuovi positivi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 13.525 tamponi processati, con un’incidenza che torna a salire leggermente fino a quasi 1,4%. La Regione oggi è al primo posto in Italia per numero di contagi giornalieri ma questa volta a parità di contagio con la Lombardia.

Le vittime sono 5 e portano il totale dei morti a 5.936.Il numero degli attuali positivi è di 5.615 con una diminuzione di 87 casi. I guariti sono 265.

Negli ospedali i ricoverati sono 268, 21 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 28, 2 in meno rispetto al bollettino precedente.La situazione nelle singole provinceLa distribuzione di casi registrati per province vede Caltanissetta con 37 casi, Ragusa 30, Trapani 29, Catania 27, Messina 20, Agrigento 19, Palermo ed Enna con solo 11 casi, Siracusa 9.