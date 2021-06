Esplode l’estate africana in Sicilia, 40 gradi e allerta arancione

Arriva il caldo sahariano in Sicilia e la protezione civile dirama l’allerta arancione.

La Protezione Civile Regionale ha appena diffuso un’allerta di livello arancione per rischio incendi e ondata di calore per la città di Palermo per la giornata di domani 20 giugno, con temperature fino a 36°.

Il caldo è dovuto ad una vasta zona anticiclonica proveniente dal Nord-Africa. L’ondata africana garantirà condizioni di tempo stabile sull’intera isola. Le temperature saranno sempre più afose.

Domani, domenica 20 giugno, la colonnina di mercurio arriverà a segnare punte di 40 gradi. Le temperature più elevate le troveremo nell’hinterland siciliano. Afa anche lungo la costa dove si toccheranno i 34-35 gradi. In generale il tempo resterà bello e afoso. I venti soffieranno deboli e in prevalenza di origine meridionale. Mari poco mossi.

L’ondata di caldo nell’Isola dovrebbe proseguire fino a giovedì 24 ma le proiezioni prevedono una prosecuzione con temperature sempre vicine ai 40 gradi.