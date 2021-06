Schianto e tragedia a Palermo, Gaetano Lo Verso muore in via Oreto

È Gaetano Lo Verso, la vittima di un tragico incidente mortale avvenuto questa notte a Palermo, in via all’incrocio con via Concordia.

Lo scontro tra un’auto e una moto ha spezzato la vita di Gaetano, solo 31 anni. Si tratta dell’ottava vittima di un incidente stradale a Palermo.

L’incidente è avvenuto dopo la mezzanotte. Secondo le ricostruzione della dinamica, la Fiat 500 che procedeva verso la stazione centrale, per cause ancora da accertare si è scontrata con una Yamaha T-Max guidata da Gaetano Lo Verso.

L’uomo lascia una moglie e tre bambini. Gaetano Lo Verso rientrava a casa che si trova alla Guadagna. In sella alla moto c’era anche un ventenne, suo nipote, figlio della sorella, rimasto ferito ma non in pericolo di vita.

La persona al volante della Fiat 500 è rimasta ferita. Per lui pochi giorni di prognosi. Ne avrà per trenta giorni, invece, il ventiduenne che viaggiava sulla Yamaha.

Cuori infranti quelli degli amici e dei parenti, di chiunque lo abbia conosciuto e apprezzato e che ora gli dedica un pensiero sui social: “Un bravissimo ragazzo, dedito alla famiglia ed al lavoro. Riposa in pace”.

“Chi doveva dirlo che quel saluto di ieri sera era l’ultimo? Ti sei fermato accanto e ci siamo salutati e stamattina mi sveglio e trovo questa sorpresa. Non ci sono parole, R. I. P Gaetano. Condoglianze a tutta la famiglia”.