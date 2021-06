Dolore a Palermo per Leopoldo Lucchese, rabbia dei familiari a Villa Sofia

Palermo piange Leopoldo Lucchese, giovane palermitano, morto in un tragico incidente stradale ieri sera a Cruillas. Il giovane è morto durante il trasposto all’ospedale di Villa Sofia, dove si sono registrati anche alcuni momenti di forte tensione a causa della rabbia di alcuni familiari. Sul caso indaga anche la polizia di Stato.

L’incidente mortale in via Cruillas

Lo schianto mortale, l’ennesimo che avviene a Palermo, vede come vittima Leopoldo Lucchese, 22 anni. Il ragazzo ha perso la vita quando erano circa le 22, in via Cruillas. Secondo le ricostruzioni della polizia municipale, – sezione infortunistica – Lucchese avrebbe perso il controllo dello scooter su cui viaggiava, andandosi a scontrare contro una vettura. Un colpo violentissimo che non gli ha dato scampo.

Lucchese è morto in ambulanza

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che ha prelevato il 22enne e lo ha condotto all’ospedale Villa Sofia. Purtroppo però è morto durante il trasporto al trauma Center. Troppo gravi le lesioni riportate da Lucchese nel corso del grave incidente. Leopoldo Lucchese faceva il gommista, viveva con la nonna.

Disordini a Villa Sofia, chiuso il Pronto soccorso

Come riporta La Repubblica, inoltre, in ospedale, si sarebbe scatenata la rabbia di familiari e amici. Il pronto soccorso è stato chiuso per i danni causati da alcune persone che adesso la polizia sta cercando d’identificare attraverso i video delle telecamere di sorveglianza.