Allarme sulla zona bianca in Sicilia, Musumeci, “Irresponsabilità e imprudenza”

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci lancia l’allarme sulla zona bianca in Sicilia. Secondo Musumeci, la zona bianca i siciliani se la devono conquistare. Il governatore è stato intervistato su La7.

“In Sicilia c’è una forma di irresponsabilità e non prudenza, ma è isolata, per questo io intervengo subito con la zona rossa per isolare l’eventuale focolaio. Nelle località turistiche il contagio si è abbassato, ma questi sono campanelli d’allarme che servono a richiamare i giovani alla prudenza anche in estate”. Queste le parole del presidente della Regione a L’aria che tira su La7.

Musumeci ha commentato anche la necessità d’istituire alcune zone rosse in una Sicilia che intanto guarda al traguardo della zona bianca. Le riaperture arriveranno il 21 giugno.. “La battaglia contro il Coronavirus non si vince con il colore giallo o bianco – ha concluso il governatore – ma quando l’ultimo siciliano sarà vaccinato”.