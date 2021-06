I contagi non frenano in Sicilia, nuova zona rossa e ordinanza di Musumeci

Nuova zona rossa in Sicilia, è Santa Caterina Villarmosa

Nel comune un nuovo focolaio fa scattare l’allarme

Intanto la Sicilia è la seconda regione per numero di contagi

Una nuova zona rossa in Sicilia, la dichiara il presidente della regione Siciliana, Nello Musumeci con una nuova ordinanza. Si tratta del Comune di Santa Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta, dove è avvenuto un considerevole aumento di positivi al Covid. A breve il presidente della Regione Nello Musumeci firmerà l’ordinanza che avrà efficacia da martedì 15 giugno. Le misure restrittive, adottate su richiesta dell’Asp nissena e sentito il sindaco, cesseranno giovedì 24.

Il bollettino di oggi, Sicilia seconda regione

Intanto sono 183 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 6.797 tamponi processati, con una incidenza al 2,7%. La Regione è al secondo posto in Italia dietro la Lombardia per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono state 5 e fanno salire il totale a 5.905. Il numero degli attuali positivi è di 6.722 con un incremento di 24 casi. I guariti sono 154.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 357, 12 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 47, 4 in più rispetto al bollettino precedente.

La situazione nelle singole province

La distribuzione di casi registrati per province vede Palermo con 32 casi, Catania 30, Messina 21, Siracusa 19, Trapani 19, Ragusa 31, Agrigento 4, Caltanissetta 15, Enna 12.