Due cinghiali nuotano a mare a 5 miglia dalla Sicilia, il video è incredibile

Un video incredibile girato da un pescatore. Due cinghiali che nuotano a 5 miglia dalla costa siciliana.

Ha dell’incredibile il video che il pescatore ha pubblicato sui social. Due grossi esemplari di cinghiale sono stati visti nuotare in alto mare. Il filmato è stato diffuso da un pescatore che al largo di Marzamemi e Vendicari. Dalla barca l’uomo ha ripreso i due suini esausti che nuotavano verso la costa.

“Ma è normale? – si chiede il pescatore – Non ho mai visto nulla di simile prima d’ora. Forse i cinghiali sono stati buttati giù da qualche nave, oppure vengono dall’Africa”.

Un fatto molto curioso anche perché proprio in quella zona, nella provincia Sud di Siracusa, non ci sono animali simili. Una storia a lieto fine (per il momento) possibile solo grazie alla sensibilità del pescatore che ha dedicato loro tempo e pazienza. Si spera in un finale ancora migliore con il ritrovamento dell’altro animale.