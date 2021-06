Incidente in moto mentre torna dal funerale di un amico, muore Thomas Frasca

Un’altra tragedia in Sicilia dove nella giornata di ieri è morto, in seguito ad un incidente stradale, un 17enne di Modica. Thomas Frasca, giovanissimo era di rientro, a bordo del suo scooter 125, da Rosolini dove aveva appena partecipato al funerale di un amico, morto a 18 anni lo scorso 29 maggio, anche lui in un drammatico incidente stradale.

Da ricostruire la dinamica del grave incidente avvenuto sulla Modica-Ispica. Secondo le prime ricostruzioni, Thomas è andato a finire contro il parabrezza di una Citroen C3.

Sul posto forze dell’ordine e personale medico che hanno constatato il decesso. Inutili i soccorsi visto che il giovane è morto subito dopo lo scontro.

Si svolgeranno oggi 9 giugno, alle 15, nella chiesa del Sacro Cuore, i funerali. Thomas, studente dell’Istituto Alberghiero “Principi Grimaldi” a Modica era amato da tutti per la sua bontà e per il suo altruismo; gli volevano bene a scuola, insegnanti e compagni di classe, e gli volevano bene nella parrocchia che frequentava.