Sequestrato canile abusivo a Bagheria (VIDEO)

Sequestrato canile abusivo a Bagheria con 15 cani. I Carabinieri della Compagnia di Bagheria, con il personale dell’Asp, hanno sequestrato un canile privo di autorizzazioni, scoperto alla periferia della città delle ville.

Nel canile 15 cani di varie razze

Il canile, al cui interno erano presenti 15 cani di varie razze, in parte randagi e in parte di privati che ne delegavano la gestione, era di proprietà di un 59enne bagherese, privo di autorizzazione per la struttura. Ciò ha determinato l’irrogazione di sanzioni amministrative, anche per la mancanza del microchip riscontrata su tre cani.

I cani in discreto stato di salute

Gli animali, visitati dai veterinari dell’Asp, si trovavano in discrete condizioni di salute, e, nelle more della ricollocazione in idonea struttura, sono stati riaffidati al 59enne. Sono in corso accertamenti di natura urbanistica sulla struttura sequestrata.