Enorme nube nera su Palermo, rogo a Villabate, chiusa l’autostrada (VIDEO)

Una enorme nube nera su Palermo questo pomeriggio a causa di alcuni rifiuti in fiamme a Brancaccio. Chiusa l’autostrada all’altezza dello svincolo Villabate.

Un rogo di rifiuti si è sviluppato sotto il ponte di via Messina Montagne, tra il quartiere di Brancaccio e Villabate. La nube nera è rimasta visibile da molti quartieri del capoluogo ma anche dai comuni del circondario. Una densa cappa di fumo nero si è levata in cielo in prossimità del centro commerciale Forum.

L’autostrada e anche parte di viale Regione Siciliana è stata chiusa a causa del fumo.

Sul posto i carabinieri, la polizia stradale, l’Anas. Tre squadre dei vigili del fuoco hanno operato per spegnere le fiamme. Traffico in tilt lungo la Palermo-Catania all’altezza del chilometro 4.000.