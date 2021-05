Geraci Siculo e Lercara zona rossa, proroga a San Cipirello e Vicari, ordinanza di Musumeci

Altre due zone rosse e una proroga. Arriva la firma di una nuova ordinanza del presidente della regione siciliana nello Musumeci. il governatore l’ha appena firmata e il provvedimento è già stato pubblicato. Si tratta dell’Ordinanza contingibile e urgente n°63 del 27 maggio 2021.

Geraci Siculo e Lercara zona rossa

Arriva l’istituzione della zona rossa per il Comune di Geraci Siculo e Lercara Friddi. In aggiunta alle vigenti misure contenitive del contagio, nel territorio comunale di Geraci Siculo, dal 28 maggio 2021 fino al 3 giugno 2021 compreso, si applicano le disposizioni per la zona rossa

Proroga della zona rossa per il Comune di San Cipirello e Vicari

L’ordinanza di Musumeci prevede anche che fino al 3 giugno 2021 compreso, la zona rossa viene prorogata anche per San Cipirello e Vicari.

Ieri sera un’altra ordinanza

Ieri Musumeci aveva ordinato le restrizioni per Scordia e la proroga per Gagliano Castelferrato fino al 3 giugno. Lo ha disposto a seguito della relazione dell’Asp territoriale e sentito il sindaco, con un’ordinanza che avrà efficacia da venerdì 28 maggio fino a giovedì 3 giugno. Nell’ambito della stessa ordinanza si proroga fino al 3 giugno la zona rossa a Gagliano Castelferrato, in provincia di Enna.