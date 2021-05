Da Napoli sbarcano a Palermo con 60 chili di droga, arrestati

La Guardia di Finanza di Palermo intercetta al Porto di Palermo 60 chili di hashish e arresta i corrieri della droga.

I Finanzieri hanno arrestato in flagranza due soggetti appena sbarcati al porto di Palermo dalla nave da Napoli a bordo di un mezzo pesante, rinvenendo quasi 60 chili di hashish all’interno della cabina dell’autoarticolato.

Le Fiamme Gialle hanno sottoposto a controllo un autoarticolato con a bordo due soggetti originari del capoluogo siciliano, i quali manifestavano evidenti segni di agitazione alla vista dei militari.

L’ispezione del mezzo, grazie anche all’impiego dell’unità cinofila antidroga “Elisir”, ha permesso di scoprire e sequestrare l’ingente carico di stupefacente. Il carico era occultato all’interno del vano cabina, stipato in 4 bustoni di plastica e frazionato in 116 blocchetti composti ognuno da 5 panetti da 100 grammi circa. Sequestrati 1.560 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio.

I due sono stati arrestati e portati al Pagliarelli di Palermo, a disposizione della Procura della Repubblica di Palermo.

A finire in manette i due corrieri, entrambi residenti a Palermo, P.C. di anni 33 – con precedenti per danneggiamento e furto aggravato – e F.R., di anni 49, con precedenti per traffico di sostanze stupefacenti e furto aggravato.

L’attività di servizio d’iniziativa si inquadra nell’ambito della costante azione di controllo assicurata dalla Guardia di Finanza a contrasto dei traffici illeciti che interessano il territorio nazionale, finalizzata, tra l’altro, alla repressione del fenomeno del traffico di stupefacenti, primaria fonte di finanziamento anche della locale criminalità organizzata.