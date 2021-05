Il Cts pubblica le regole per i matrimoni, niente posti limitati e buffet, sì ai balli

Il Comitato tecnico scientifico nazionale ha dato il via definitivo ai matrimoni a partire dal 15 giugno dettando le regole per la ripartenza. Non vi sarà alcun limite agli invitati, sarà necessario un manager ogni 50 invitati, niente buffet, tavoli distanziati e certificazione verde.

Ok ai balli e al pranzo al chiuso

Queste, in sintesi, le regole decide dagli esperti del Cts che oggi ha dato l’ok ai protocolli da seguire durante le feste di nozze e di tute altre funzioni civili e religiose. Il documento era attesissimo per migliaia di coppie. Via anche ai balli e al pranzo al chiuso visto che i partecipanti dovranno attestare la non positività nelle 48 ore precedenti o di essere guariti o di essere stati sottoposti alla somministrazione. Serve la mascherina quando ci si alza dal tavolo che non potrà avere più di quattro persone per tavolo a meno che non siano familiari.

Le regole del comitato tecnico scientifico

Il distanziamento tra i tavoli di almeno 2 metri, con sedute interne distanziate di almeno 1 metro

La somministrazione di salse, pane, crackers e grissini anche in monoporzione non confezionata, ma servita direttamente con utilizzo di pinze.

Le stoviglie dovranno essere lavate in lavastoviglie a temperatura adeguata, secondo la normativa HACCP in vigore. Si consiglia inoltre l’impiego dei segnaposto per rendere stabili le posizioni ai tavoli.

La misurazione della temperatura corporea all’ingresso e l’obbligo di utilizzo di mascherine (chirurgiche, Ffp2 o Ffp3) per tutti, inclusi gli sposi, negli ambienti interni quando non seduti al tavolo e anche negli ambienti esterni qualora non fosse possibile rispettare il distanziamento di almeno 1 metro. Si può non indossare la mascherina in caso di allontanamento dal proprio tavolo (es. per andare in bagno) solo se si può rispettare il distanziamento previsto nei confronti dei soggetti non conviventi.

Necessaria la frequente igienizzazione delle mani.

Necessaria l’autodichiarazione dei partecipanti di presa visione delle regole anticontagio e del mancato contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, così come l’assenza di sintomi influenzali e/o febbre.

Prevista la vigilanza del Covid manager (1 ogni 50 persone), che deve garantire il rispetto del protocollo ed evitare gli assembramenti, così come conservare le auto dichiarazioni per i 14 giorni successivi all’evento, per la tracciabilità dei contatti degli eventuali positivi.

Introduzione di sacchetti porta abiti per gli indumenti e gli oggetti personali nei guardaroba.

Il ricambio d’aria naturale o forzato nel caso in cui l’evento avvenga in un ambiente interno.

L’affollamento dei locali dev’essere correlato alle portate effettive di aria esterna.

Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio – se tecnicamente possibile – escludere la funzione di ricircolo dell’aria e provvedere alla pulizia dei filtri, oltre che alla loro sostituzione con quelli di classe superiore.

Nei servizi igienici, l’estrattore d’aria dovrà essere impostato in funzione continuata.

Obbligo di mascherina anche per i fotografi se più vicini di 1 metro dai soggetti ripresi.

Distanziamento di almeno 3 metri dal pubblico dei gruppi musicali, se sprovvisti di barriere antidroplets in prossimità del microfono, indossando la mascherina qualora dovessero temporaneamente abbandonare la loro postazione. Con la distanza interpersonale di almeno 1 metro sono consentite tutte le esibizioni artistiche.

I balli potranno svolgersi ovunque nelle zone bianche (con spazio pro capite di almeno 2 metri quadri e ricambio d’aria potenziato), esclusivamente negli spazi esterni in tutte le altre zone, con uno spazio pro capite di 1,2 metri quadrati. Al chiuso ancora non si sanno le direttive.

La consegna delle bomboniere a esclusiva competenza degli sposi che dovranno accuratamente igienizzare le mani. Non potrà dunque essere previsto il consueto tavolo comune.

Divieto del self service. Il buffet è consentito solo evitando gli assembramenti, garantendo il distanziamento personale di almeno 1 metro e il confezionamento dei prodotti monodose.