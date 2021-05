Incontri con l’amante, spesa e caffè, Carabinieri scoprono 4 furbetti del cartellino

C’era chi andava a fare la spesa, chi andava a prendere il caffè al bar ma c’era anche chi incontrava l’amante durante l’orario di lavoro. Così la polizia ha scovato quattro furbetti del cartellino in un Comune siciliano.

Scattano 4 denunce a dipendenti assenteisti

I Carabinieri di Grammichele hanno denunciato tre donne di 50, 56 e 64 anni, e un uomo di 64. Sono ritenuti responsabili di truffa aggravata, false attestazioni o certificazioni della propria presenza in servizio e interruzione di pubblico servizio.

Ripresi dalle telecamere dei Carabinieri

Le indagini sono iniziate sopo alcune segnalazioni in merito a presunti episodi di assenteismo all’interno degli uffici comunali del comune. I militari si sono avvalsi del supporto degli impianti di videosorveglianza, attuando un’intensa attività di pedinamento che gli hanno consentito di verificare le condotte “atipiche” degli impiegati già individuati.

La spesa e il caffè al bar

Due donne, in particolare, giustificando “per servizio” l’uscita dalla propria sede lavorativa erano invece solite, a bordo dell’autovettura di una delle due, preoccuparsi della quotidiana spesa alimentare, ovvero dilungarsi in lunghi caffè con annessa appassionata conversazione o anche quel dipendente che, ancora con la propria macchina, abbandonava l’ufficio per recarsi a casa.

Gli incontri amorosi con l’amante

Certamente, però, le “divagazioni” lavorative con le finalità più originali sono sicuramente ad appannaggio di una delle impiegate indagate che, con regolare cadenza, abbandonava la propria sede di servizio per incontrare l’amante. I due, senza preoccuparsi oltremodo di essere colti in flagranza dai rispettivi coniugi, erano soliti incontrarsi nei pressi della sede dell’ufficio comunale della donna e, quindi, allontanarsi a bordo dell’autovettura dell’uomo.