La Sicilia regina delle vacanze 2021, estate verso il sold-out

La Sicilia sarà una delle mete preferite dell’estate 2021. Iniziano a squillare i telefono di hotel, resort, case vacanza, bed and breakfast. Arrivano le prime prenotazioni in una Sicilia che da lunedì sarà zona gialla.

Vacanze in Sicilia, c’è ottimismo

Vige un cauto ottimismo tra le imprese del settore turistico, in attesa del provvedimento che rinvia il coprifuoco a maggio e che lo annulla a giugno. I turisti, infatti, al momento restano ad attendere ma già qualche prenotazione sta iniziando ad arrivare. Le previsioni sono rosee.

Sono tante le mete gettonate in Sicilia per l’estate 2021, dai luoghi d’arte alle bellissime località di mare.

Gettonatissime saranno le isole minori che a breve daranno tutte Covid Free. Da Pantelleria alle Eolie, alle Egadi a Lampedusa, passando per Ustica , le camere stanno iniziando ad essere prenotate.

Le mete turistiche più gettonate in Sicilia

Le mete più gettonate sono Palermo e Cefalù dove si assiste a numeri che fanno prevedere una ripartenza molto forte per gli affitti turistici a breve e medio termine. Sul podio anche Noto e Ortigia.

Alberghi e piccole strutture alberghiere si aprono e intanto porti e aeroporti si preparano ad accogliere da giugno gli italiani e soprattutto gli stranieri. Al Falcone e Borsellino si attendono oltre 1,5 milioni di passeggeri in transito dalle 91 rotte che saranno arrivate da numerose compagnie aeree.

Gli italiani che sanno già dove andranno in vacanza sono oltre 9 milioni. Sono gli italiani che hanno già scelto quando e dove andare. Sono invece 16 milioni, tra chi ancora deve decidere e chi sa già che dovrà rinunciare. Emerge da un sondaggio effettuato, tra il 5 e il 7 maggio, da Swg e Confturismo Confcommercio dopo il decreto riaperture e gli annunci di eliminazione delle quarantene e di adozione del pass Covid. L’80% dei connazionali resterà in Italia privilegiando mete balneari, e la Sicilia non può che essere la protagonista. Al top anche San Vito lo Capo, Castellammare del Golfo, tutto IL Trapanese e l’agrigentino.

Il 16 maggio riaprono le spiaggie siciliane

Il 16 maggio è la data in cui si darà il via in Sicilia alla stagione balneare. Alcuni lidi sono già pronti ad aprire, altri stanno ultimando i lavori. La stagione turistica sta per iniziare e la Sicila è la candidata ad diventare la regina delle vacanze 2021. Una ripartenza forte, come dimostrano i dati. Secondo le prime stime del tour operator GB Viaggi, è un vero e proprio boom per le vacanze estive con la Sicilia in vetta tra le mete più gettonate.