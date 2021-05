Biagio Conte a Palermo prega per la pace, “Basta guerre e rivalità”

Basta guerre nel nome di Dio. Sono parole di riconciliazione quelle pronunciate da Biagio Conte, frate laico che ha fatto della sua vita una vera e propria missione a tutela degli ultimi e dei più deboli.

Da Palermo Frate Biagio invia un appello alla pace al mondo intero, che in questi giorni vede morte e devastazione a Gaza, in Palestina, a causa dello scontro tra Hamas e Israele. “Carissimi fratelli e sorelle musulmane, il vostro sacrificio della preghiera e del digiuno contribuisce al bene dell’umanità. Anche dopo il Ramadan continuiamo a pregare tutti insieme per la pace nel mondo, perché il buon Dio non fa distinzione di nessun popolo e nazioni e non giudica le diverse religioni e chi non crede, ma ci invita a riconoscerci che siamo tutti fratelli e sorelle”. Questa la preghiera di Biagio Conte.

Il pensiero del frate che a Palermo gestisce la Missione Speranza e Carità, ospitanti decine di persone senza fissa dimora, è rivolto ai popoli il guerra. “Adesso basta rivalità e muri fra le diverse religioni e i non credenti, ma tutti insieme per costruire un mondo di vera pace, di vera giustizia e di vera speranza. E non rispondiamo più alle provocazioni, cioè al male, con la violenza, le sopraffazioni e le guerre, ma con il bene e le opere buone ricche di amore e di misericordia”.