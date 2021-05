La Sicilia passa in zona gialla, riaprono ristoranti e spiagge

La Sicilia da lunedì sarà zona gialla e riaprono ristoranti all’aperto e lidi balneari. Tra qualche ora sarà data l’ufficialità del passaggio in zona gialla dal ministro Roberto Speranza che firmerà la nuova ordinanza del cambio di colori.

Sicilia zona gialla da lunedì

La situazione siciliana è in netto miglioramento già da giorni. A certificare il miglioramento della situazione è la fondazione Gimbe, secondo cui, il Sicilia, nella settimana dal 5 all’11 maggio è in calo il valore degli attuali positivi per 100mila abitanti. Sono in diminuzione anche i nuovi casi. Sotto soglia di saturazione abbiamo i posti letto in area medica 25% (soglia massima 40%) e in terapia intensiva 16% (soglia massima 30%) occupati da pazienti Covid-19.

Situazione in netto miglioramento

Secondo quanto riportato dai bollettini giornalieri, inoltre, si registra infatti, sulla base dei nuovi contagi, un tasso di positività del 3 %, nelle scorse settimane era attestato al 4,6 %. Il dato sui contagi è sceso drasticamente del 25 % nell’ultima settimana così come quello che riguarda l’incidenza per 100 mila abitanti si è abbassata fino a quota 96 (alla pari con il dato nazionale).

Tutta l’Italia in giallo

Scontata, dunque la promozione dell’intera penisola in zona gialla e certa anche quella della Sicilia. L’isola nel penultimo monitoraggio (30 aprile) aveva dati da zona arancione. Per andare in giallo ci vogliono due settimane di numeri compatibili con quello scenario. La prima è stata la scorsa, la seconda è quella in corso. Tutta la Penisola sarà gialla, con il solo dubbio della Valle d’Aosta. Le novità più importanti sono due: la riapertura dei ristoranti all’aperto (a pranzo e a cena) e che ci si potrà muovere dentro e fuori la Regione senza alcune restrizione.