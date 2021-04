Nuovo decreto Covid, sì a deroghe per zone gialle o bianche ad aprile

Anche ad aprile l’Italia sarà colorata di arancione o rosso ma, come emerge dalla bozza del decreto, c’è una postilla che potrebbe far scattare – in alcuni casi e per alcune regioni – la zona gialla prima di maggio. Il decreto riconosce, infatti, una sorta di deroga alle stesse disposizioni approvate fino alla fine di aprile.

Il Consiglio dei Ministri, in particolare, con una apposita delibera, potrebbe riconoscere la zona gialla o addirittura bianca. La zona gialla arriverebbe solo se dovessero scendere i contagi in maniera significativa e di fronte ad un miglioramento della situazione epidemiologica in una determinata regione.

La Sicilia potrebbe essere una di quelle regioni che possono passare in giallo o in bianco grazie alla deroga concessa dal governo. I dati dell’emergenza però dovrebbero restare stabili o calare ulteriormente rispetto a oggi.

“In Sicilia oggi auspico un doppio binario su cui procedere – dice il segretario della Lega Minardo -. Comportamenti corretti dei cittadini e rapidità ed efficienza delle autorità a garantire le riaperture. Se i siciliani hanno il dovere di comportarsi bene per far calare il numero di contagi e decessi, la nostra classe dirigente è obbligata a ristorare e ridare fiato alle imprese e a riportare subito le persone alla normalità quando e dove sia possibile e ragionevole farlo”.

Matteo Salvini ha voluto l’introduzione delle deroghe e ha promesso “nelle zone sicure il ritorno alla vita e al lavoro da dopo Pasqua sarà realtà”.