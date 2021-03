Dolore a Palermo, lacrime al funerale di Cinzia Pennino

Palermo piange l’insegnante Cinzia Pennino morta a 46 anni dopo aver ricevuto il vaccino. Un caso su cui sta indagando la Procura di Palermo. Oggi è stato celebrato il funerale all’istituto Don Bosco di Palermo.

“Mancano le parole. Il dolore è immenso. Grazie Cinzia, per tutto quello che ci hai donato. Grazie per il dono che sei stata per ciascuno di noi. Grazie Cinzia, sorriso di Dio”. Queste le frasi che hanno accompagnato il funerale celebrato in onore della professoressa scomparsa tragicamente nei giorni scorsi.

Cinzia Pennino, di 46 anni è deceduta a Palermo 10 giorni dopo aver ricevuto la dose di Astrazeneca. Un legame ancora tutto da dimostrare quello tra la vaccinazione e la trombosi profonda estesa che l’ha colpita.

Oggi l’ultimo saluto, alle 17 nel cortile del Don Bosco. Funerali molto sentiti non solo nell’ambito della scuola dove insegnava ma anche in quella parte di Palermo che più l’ha apprezzata per il suo impegno nel sociale. La celebrazione trasmessa in streaming sulla pagina Facebook dell’istituto.

Dopo la dose il malore. La diagnosi era “una trombosi profonda estesa e una storia anamnestica nella quale è presente anche una somministrazione vaccinale”. Le sue condizioni hanno reso necessario il ricovero in Terapia intensiva. Poi Cinzia è morta lasciando amici, colleghi, studenti e familiari nel dolore.