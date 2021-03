Denise Pipitone viva in Russia? Scomparve a 4 anni da Mazara del Vallo 17 anni fa

Denise Pipitone sarebbe viva e sarebbe in Russia. È l’ipotesi suffragata da una donna che ha deciso di raccontare a Vhi l’ha visto la sua storia. La donna, come da lei sostenuto, sarebbe stata rapita da piccola e sarebbe proprio Denise Pipitone. Ha dell’incredibile la storia che sarà raccontata dalla nota trasmissione televisiva che si occupa di raccontare le storie di persone scomparse. Sono centinaia le persone scomparse e ritrovate grazie alle segnalazioni arrivate alla redazione di chi l’ha visto e la storia di Denise Pipitone, scomparsa da Mazara del Vallo ben 17 anni fa.

“Chi è la giovane donna a Mosca, rapita quando era bambina? “Somiglia tantissimo a Piera Maggio”, segnala una spettatrice. Mercoledì 31 marzo alle 21:20 in diretta sul Rai3”. Questo l’annuncio di Chi l’ha visto sui social. Il post è stato condiviso da migliaia di persone e ripreso da tutti i giornali.

Nella prossima puntata Chi è la giovane donna a Mosca, rapita quando era bambina? “Somiglia tantissimo a Piera Maggio”, segnala una spettatrice Mercoledì #31marzo alle 21:20 in diretta sul #Rai3 #bambiniscomparsi #missingkids pic.twitter.com/lRQ3JuQW95 — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) March 30, 2021

Denise Pipitone non aveva ancora 4 anni quando scomparve a Mazara del Vallo. Era il 1 settembre del 2004 e da allora non si hanno più notizie. La bimba stava giocando davanti casa quando intorno a mezzogiorno sparì nel nulla. Da quel giorno la madre Piera Maggio non ha mai smesso di cercare la figlia e di chiedere d’indagare. Ora arriva questa segnalazione. La segnalazione dice che Denise Pipitone sarebbe viva e si troverebbe in Russia. La donna sarebbe stata rapita da piccola. Una vicenda che meglio si potrà ricostruire seguendo la trasmissione di Rai3 condotta da Federica Sciarelli.

È spuntata sui social anche la foto della donna che, paragonata a quella di Piera Maggio, avrebbe qualche somiglianza. Potrebbero dunque esserci nuovi clamorosi sviluppi sul caso di Denise Pipitone. Sui social però è già spuntata un’altra foto che ritrae la bambina da piccola, mandata in onda da una tv russa. La foro della donna da bambina mostra una persona diversa da come era la piccola Denise.

«Sarebbe troppo bello per essere vero, ma ve lo vogliamo raccontare lo stesso», le parole di Federica Sciarelli nel promo della puntata di domani. «La bambina viene trovata in un campo nel 2005, e ora ha la stessa età che avrebbe Denise Pipitone. Non sa chi sia la sua mamma, ed è per questo che è andata in tv a mostrare il suo volto». Se la ragazza dell’appello in tv fosse davvero Denise Pipitone, sarebbe davvero una svolta straordinaria: i telespettatori sono già col fiato sospeso.