Insegnava ai bambini, il Covid strappa alla vita la maestra Efisia Bellante

Efisia Bellante aveva 66 anni e insegnava all’istituto comprensivo Mantegna-Bonanno di Boccadifalco. Se ne è andata a causa del Covid. Ora i suoi piccoli alunni le dedicano disegni e scritte all’ingresso della scuola.

Aveva 66 anni la maestra

“Resterai nel cuore di tutti” o semplicemente “Grazie”. La maestra Efisia Bellante aveva 66 anni insegnava alla scuola dell’infanzia all’istituto comprensivo Mantegna-Bonanno di Boccadifalco, a Palermo. Originaria di Catania, lavorava da 30 anni in quella scuola. Tra un anno sarebbe andata in pensione ma il Covid l’ha strappata alla vita nel giro di pochi giorni. È morta mentre attendeva di potersi vaccinare.

Tanti i messaggi di dolore

Efisia Bellante era un’insegnante preparata, apprezzata per la sua professionalità e sensibilità. Lascia un vuoto incolmabile dentro la scuola. Anche l’assessore Lagalla ha voluto ricordarla con parole di apprezzamento e sui social sono tanti i messaggi di dolore. “Voglio esprimere tutto il mio dispiacere per la morte della maestra Bellante Efisia – dice Ninni Abbate -, che per più di 30 anni è stata maestra dei nostri bambini alla scuola materna Mantegna Bonanno”. Un’altra insegnante di Scuola dell’infanzia, morta di Covid – dice un’amica – Non dite più che le scuole sono sicure. Abbiate, almeno, rispetto per la categoria che è stata costretta a lavorare in presenza e sottoposta a un altissimo rischio di contagio”.