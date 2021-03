“Ammodernare la Palermo-Sciacca”, appello de Pd a Teresa Bellanova

“Ammodernare la Palermo-Sciacca”. È la richiesta che invia il Partito Democratico alla viceministro alle Infrastrutture Teresa Bellanova in visita in Sicilia. Lo stato dello Scorrimento veloce è un argomento che spesso viene a galla dopo incidenti e dissesti ma poco si è fatto nel corso degli anni per rendere la SS640 una strada sicura.

L’appello del Partito Democratico

“Spero che la presenza in Sicilia e in provincia di Agrigento del viceministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Teresa Bellanova, sia un segnale di attenzione dello Stato nei confronti di un territorio che da anni chiede con insistenza interventi infrastrutturali per ridurre il gap con il resto d’Italia e rilanciare lo sviluppo del turismo”. Lo dice il parlamentare regionale del PD Michele Catanzaro che da anni è al fianco dei sindaci della provincia di Agrigento che chiedono con insistenza il completamento dell’anello autostradale Gela-Castelvetrano.

Teresa Bellanova in Sicilia

“Sono certo che nel corso degli incontri programmati oggi ad Agrigento e Sambuca di Sicilia – dice Catanzaro – il viceministro fornirà ai rappresentanti istituzionali del territorio risposte concrete e ribadirà la volontà del governo nazionale, più volte espressa anche dal sottosegretario Giancarlo Cancelleri in occasione di precedenti confronti, di inserire l’anello autostradale Castelvetrano-Gela, e anche un corposo ammodernamento della Strada Statale Palermo-Sciacca, nell’elenco degli interventi prioritari realizzabili con i fondi del Recovery Fund”.

Opportunità dal Recovery Fund

“Infrastrutture, viabilità e trasporti sono tre elementi imprescindibili per il nostro territorio – conclude Catanzaro – oggi siamo di fronte ad una eccezionale opportunità per superare il divario infrastrutturale tra Nord e Sud, il governo nazionale ha il dovere di accogliere le nostre richieste”.