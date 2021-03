Tragedia ad Altavilla Milicia, dopo i due fratelli muore anche il padre

Una famiglia distrutta dal Covid ad Altavilla Milicia. Dopo la morte dei due fratelli Salvatore e Gaspare, si è spento anche il padre. Una tragedia familiare che colpisce una comunità provata dalla dichiarazione della zona rossa da parte della presidenza della regione.

Una tragedia familiare

Castrenze Lombardo, il papà dei fratelli morti di Covid ad Altavilla Milicia, è morto ieri pomeriggio dopo aver lottato contro il covid e aver perso la sua personale guerra. Una tragedia immane visto che un altro fratello e figlio, Emanuele, era stato portato via da un incidente stradale. “C’è una famiglia colpita duramente e noi siamo tutti feriti in modo profondo. Parliamo di persone benvolute, conosciute da tutti e che tutti apprezzavano”, così il sindaco di Altavilla Milicia Pino Virga. “Il covid continua a diffondere i suoi parassiti velenosi, e a seminare dolore. Attraverso il rispetto delle regole di prudenza, testimoniamo anche il nostro affetto, e la nostra fraterna condivisione, a quanti stanno lottando contro la malattia”.

Da sabato Altavilla sarà in zona arancione

Ci si potrà muovere più liberamente in Paese. Riapriranno le sale da barba, le parruccherie, gli autolavaggi. Resteranno chiuse, invece, le scuole. Ma si potrà svolgere attività sportiva all’aperto. Cambieranno, quindi, alcune regole di comportamento. “Ma non dovrà cambiare il nostro atteggiamento di cautela e di prudenza – dice il sindaco -. Perché se è vero che è rientrato l’allarme che ci ha portati in zona rossa, è altrettanto vero che l’emergenza è ancora attuale”.