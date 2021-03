Musumeci: In estate il Covid sarà un ricordo, vaccini in chiesa e al mare

Vaccini nelle parrocchie ma anche negli stabilimenti balneari. Lo ha confermato il presidente della Regione Musumeci nel corso di una trasmissione sulla rete televisiva Tgs. Secondo il Governatore le previsioni per la Sicilia, in vista della stagione estiva, sono positive.

Vaccini in chiesa e al mare

“Dopo le parrocchie, andremo anche al mare, siamo pronti a fare le vaccinazioni anche negli stabilimenti balneari, naturalmente d’intesa con la federazione interessata e il consenso dei titolari. Ma lo possiamo fare appena avremo i vaccini. Non ci dobbiamo mai fermare, neppure in estate”.

La campagna di somministrazioni

Sull’arrivo delle dosi Johnson&Johnson, Musumeci ha detto: “Spero prestissimo, l’assessore Razza sostiene che verso la metà aprile potrebbe arrivare una prima fornitura che ha il vantaggio di essere monodose e quindi basterà soltanto una vaccinazione, una grande sperimentazione americana”.

“Pandemia potrebbe essere solo un ricordo”.

“Sono convinto che in estate la pandemia potrebbe essere solo un ricordo”, ha aggiunto oggi il presidente Musumeci, guardando alle previsioni dei prossimi mesi. “Noi siamo fiduciosi perché oggi abbiamo circa poco più di 600 contagiati, non ci sono pressioni nei reparti di terapia intensiva nei nostri ospedali. Non significa che la guerra è vinta, ma bisogna lavorare giorno per giorno sulla incidenza del dato epidemiologico. Finora i dati ci fanno stare in allerta ma non in allarme, se dovesse capitare una diffusa irresponsabilità di condotta collettiva ci saranno delle misure più restrittive”, ha poi aggiunto Musumeci ai microfoni di RaiNews24.