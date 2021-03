Follia a Palermo per TikTok, a 8 anni guida moto senza casco: multato il padre

A Palermo, in zona Falsomiele, un bambino alla guida di una moto sportiva, senza casco e in compagnia di un adulto, che fuma tranquillamente una sigaretta. Ora il padre è stato identificato e multato. Ennesima bravata della strada, attraverso il monitoraggio sul web, non sfuggono ai Carabinieri pericolosi fenomeni antisociali.

A seguito della diffusione “virale” di un video riproducente un ragazzino che guida, per le strade della borgata di Palermo, una motocicletta di grossa cilindrata e di un adulto come passeggero, i Carabinieri della Stazione Palermo Oreto, hanno individuato e sanzionato un 40enne palermitano. I militari hanno accertato che il ragazzino al quale è stato permesso di condurre la moto ha solo 8 anni, è stata interessata la Procura della Repubblica ordinaria e dei Minorenni per acclarare eventuali responsabilità a carico dei genitori.

Una scena pazzesca che è stata filmata a Palermo, in zona Falsomiele. Il video è stato postato su TikTok e condiviso da decine di persone diventando immediatamente virale. Quello che salta subito all’occhio, guardando il video, è la disinvoltura del bambino: su quella vecchia Honda VFR 800 appare a suo agio, non sembra avere paura di subire un blocco da parte delle forze dell’ordine, di essere senza casco. Stesso discorso vale per l’adulto che lo accompagna sulla sella posteriore.

Ieri a Monreale un giovane di 17 anni è stato multato dai Carabinieri dopo che ha percorso 500 metri su una sola ruota per prendere parte a una sfida, una challenge sui social network. I carabinieri di Monreale hanno sanzionato il giovane, un 17enne monrealese. Il ragazzo è stato bloccato durante la prova con un compagno che riprendeva la bravata. I fatti sono accaduti su via fontana del Drago, la strada panoramica che conduce al centro di Monreale.

Una manovra pericolosa che il giovane, come riferito ai militari, ha fatto per pubblicarlo su un noto social il video.