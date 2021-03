Makari incanta il pubblico di Rai1, la terza puntata fa boom di ascolti

Terzo successo consecutivo per Makari. Ieri sera il nuovo episodio su Rai1 è stato visto da 6.389.000 telespettatori, registrando il 26,48% di share. Nella terza puntata della fiction, in primo piano i faraglioni e la tonnara di Scopello, la riserva dello Zingaro, la Cala Marina e altri incantevoli scorci di Castellammare del Golfo e di altre splendide località del territorio trapanese.

Saverio Lamanna e le bellezze siciliane

Il pubblico ama dunque Saverio Lamanna, il protagonista dei romanzi gialli di Gaetano Savatteri, esportato in Tv nella serie Màkari, interpretato da un ottimo Claudio Gioè. Ora il personaggio ha le carte in regola per entrare nell’Olimpo dei personaggi più amati dal pubblico. Gli ascolti e il successo di critiche fanno adesso penare a una seconda serie di Makari.

Nel cast anche Floriana Poma, originaria di Erice

E ieri è spuntato il volto della giovane cantante e attrice Floriana Poma, 25 anni, trapanese, originaria di Erice. Floriana ha vestito i panni dell’attivista ribelle Alida dell’associazione “No Mafia” ideata a Makari da giovanissimi. Dalla scuola Gipsy di Torino alla fiction Rai, Floriana Poma è andata via dalla sua Sicilia per studiare recitazione e canto in Piemonte e a Bologna. Il suo primo amore è stata la musica jazz, poi la pop che porta avanti con brani, scritti e cantati, in cerca di un’etichetta discografica. Dopo l’esperienza al talent di “Amici” di Maria De Filippi e “Italia’s Got Talent”, ieri il debutto televisivo per Poma in un format televisivo che omaggia la sua Isola.

La quarta puntata di Makari

Il quarto e ultimo episodio andrà in onda lunedì 29 marzo serata su Rai 1. Protagonista dell’ultima puntata il panorama unico della città di Castellammare del Golfo, dal centro storico alla Cala marina fino a Piazza Petrolo. Sarà l’ultima puntata di quella che è la prima serie di Makari.