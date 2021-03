Musica e alcol, a Terrasini 7 giovani multati dai carabinieri

Nella serata del 17 marzo, i Carabinieri della Stazione di Terrasini, durante uno specifico servizio finalizzato a verificare l’osservanza delle prescrizioni di cui al Dpcm del 2 marzo 2021 in materia di prevenzione e contrasto alla diffusione del Covid – 19, in Viale dei Pini, all’interno della riserva naturale “Capo Rama”, hanno sanzionato 7 persone, di età compresa tra i 16 ed i 21 anni, di cui uno con precedenti di Polizia per violazioni della normativa stupefacenti e due già recidivi a sanzioni Covid.

I giovani, tutti residenti in altro Comune si trovavano sul posto senza valida giustificazione per lo spostamento effettuato, contravvenendo alle disposizioni contenitive riproducevano musica ad alto volume dalle proprie autovetture assembrandosi in spazi ridotti senza dispositivi di protezione delle vie respiratorie consumando bevande alcoliche in quantità consistenti.

L’ammontare complessivo delle sanzioni elevate è stato di euro 3.600; il 16enne, in quanto minore, è stato affidato ai genitori.