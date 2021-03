Monreale, minorenni accendono Vampa dentro il cinema, indagano i Carabinieri

Indagano i carabinieri sull’incendio che si è sviluppato all’interno del cineteatro Imperia di Monreale. Secondo quanto riferisce il sindaco della città normanna, alcuni ragazzini si sono intrufolati all’interno del cinema al momento in ristrutturazione per accendere una Vampa di San Giuseppe.

Una bravata che poteva costare caro. Secondo il racconto di alcuni testimoni, e come confermato anche dal sindaco Alberto Arcidiacono, i giovani hanno messo assieme alcuni pezzi di legno e hanno dato alle fiamme il tutto. Poi sono fuggiti via. Per fortuna è stato repentino l’intervento dei Vigili del Fuoco di Palermo, accorsi dopo la segnalazione di alcuni passanti.

Sul posto oltre alla polizia municipale e ai soccorritori del 118, anche i carabinieri che ora indagheranno per dare un nome e un cognome ai presunti responsabili.

Un fatto ancora più grave è avvenuto questa notte a Palermo. A Palazzo Magnisi, dove si trovano gli uffici della solidarietà sociale del Capoluogo, ignoti si sono intrufolati portando via mobilia e sedie. Il legno ricavato è stato utilizzato per accendere una Vampa di San Giuseppe proprio nelle vicinanze del palazzo che ha anche subito danneggiamenti all’esterno.