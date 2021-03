Tragico incidente mortale, Palermo piange Riccardo Mendolia

È Riccardo Mendolia, 31 anni, il palermitano che è morto in un grave incidente stradale avvenuto in provincia di Monza. Era un insegnante che da qualche anno lavorava in Lombardia.

La tragedia si è consumata all’alba in provincia di Monza. Riccardo Mendolia, oera riginario di Palermo ma abitava ad Arcore, proprio dove è avvenuto lo schianto fatale, al volante della sua Ford Fiesta.

Il giovane palermitano ha avuto la peggio nel tragico scontro tra tre automobili. Altri due uomini invece hanno riportato ferite ma non sono in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118, l’elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Monza.

Stando alla prima ricostruzione di quanto accaduto, Riccardo Mendolia era a bordo della sua Ford Fiesta quando per cause ancora tutte da verificare, si è scontrato contro un’altra macchina.