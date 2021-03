AstraZeneca, Musumeci al Governo: “Sicilia pronta a riconversione”

“A questo punto, noi per primi, attendiamo risposte dalle autorità sanitarie europee e nazionali”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Nell Musumeci in seguito allo stop, a scopo precauzionale, della somministrazione dell’AstraZeneca in tutta Italia da parte dell’Aifa.

Sicilia pronta a riconversione

“Tutti i nostri hub vaccinali, approntati per garantire migliaia di somministrazioni giornaliere, sono pronti alla riconversione delle dosi AstraZeneca bloccate, doverosamente, con altri vaccini”, continua il Governatore.

“I siciliani hanno diritto a veder tutelata la loro salute! Nessuna polemica, ma al Governo nazionale chiedo di aiutare chi è sul territorio a spiegare ai cittadini come comportarsi. Non si può mettere in discussione la campagna vaccinale. Tutti vogliamo tornare a vivere”.

Caos in Sicilia

Sono oltre 115mila i siciliani che hanno ricevuto una dose AstraZeneca. A loro l’assessore per la salute Ruggero Razza invia un messaggio di tranquillità “Il vaccino è e resta sicuro, lo ha ribadito anche l’Organizzazione Mondiale della sanità. La sospensione è solo cautelare e temporanea”. A fronte delle dosi già somministrate ci sono poi, solo in Sicilia, circa 110 mila prenotazioni per vaccinarsi proprio con il siero Astrazeneca che adesso potrebbero saltare. Ai prenotati è in corso la notifica della sospensione delle operazioni vaccinali che saranno riprogrammate